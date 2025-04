« Le dossier du lundi » : Une journée pour sensibiliser à la pollution sonore

La pollution sonore est importante en Suisse, surtout dans les villes et les agglomérations, où une personne sur sept est affectée par du bruit gênant ou nuisible. La Journée contre le bruit se déroulera ce mercredi et mettra l’accent cette année sur la santé.

Autorités et spécialistes rappellent que le bruit rend malade et qu’une exposition prolongée peut endommager l’ouïe, mais peut aussi avoir d’autres effets moins connus sur la santé, comme accentuer des troubles mentaux. La cheffe de secteur au Service genevois de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SERNI), Lucie Baillon, détaille ces troubles à notre correspondante parlementaire, Marie Vuilleumier.