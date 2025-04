La LEAC entre dans sa phase concrète

Du concret après l’adoption de la LEAC. Validée par le Grand Conseil neuchâtelois en septembre 2024, la loi sur l’encouragement des activités culturelles produit cette année six initiatives pour répondre aux besoins des artistes et des institutions culturelles, indiquent les autorités dans un communiqué ce lundi.

Un nouvel appel à projet nommé « TEMPO » est lancé pour soutenir des projets artistiques sur la durée. Au total, neuf structures culturelles bénéficieront d’un soutien de 20'000 francs par an pour la période 2026-2028. Le dispositif « ECHO » a également été lancé et s’adresse aux projets de médiation culturelle destinés aux élèves de l’école obligatoire. Le Canton propose également un soutien « renforcé et élargi » pour les arts visuels, avec une enveloppe annuelle de 120'000 francs, qui s’ajoute aux 60'000 francs annuels destiné à l’acquisition d’œuvres auprès des galeries neuchâteloises.

Soutien spécifique aux musiques actuelles

De nouveaux dispositifs ponctuels ont été ajustés pour les domaines de la musique et des arts de la scène, avec notamment une hausse du budget pour le domaine du livre.

Dès cette année, des mesures spécifiques aux musiques actuelles est mis sur pied via la Case à Chocs et son programme d’accompagnement des artistes afin de soutenir les artistes et favoriser la structuration du secteur à l’échelle cantonale. Le subventionnement cantonal de la Plateforme Culture NE a également été porté à 50'000 francs.

Enfin, les autorités annoncent faire évoluer leurs contrats de prestation sur un cycle de trois ans, afin de mieux encadrer les engagements des structures soutenues. Des critères liés aux conditions de travail à la rémunération et à la prévention des risques psychosociaux seront intégrés. Le soutien du Canton s’est également étendu avec deux nouveaux contrats de prestation pour la compagnie de cirque Circo Bello et Comiqu’Opéra. /comm-gtr