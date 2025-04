Fermetures nocturnes de l’A20

Les automobilistes auront l’occasion de se souvenir à quoi ressemblait le trajet La Chaux-de-Fonds–Neuchâtel avant 1994 et l’ouverture du tunnel sous La Vue des Alpes.

Entre ce lundi soir et le 30 avril, l’autoroute sera fermée à la circulation entre 22h et 5h entre la jonction Vauseyon et le giratoire du Bas-du-Reymond.

Pour les conducteurs se dirigeant vers la Métropole horlogère, la sortie sera forcée à Boudevilliers.

Pour ceux descendant sur le Littoral, ils devront emprunter la route du col de La Vue et celle de Pierre-à-Bot.

L’Office fédéral des routes va procéder à des tests approfondis des nouveaux systèmes de contrôle de commande dans les tunnels.

Si tout se déroule comme prévu, les automobilistes venant des Montagnes pourraient à nouveau emprunter le tunnel des Gorges du Seyon samedi. /comm-cwi