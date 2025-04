Armés de cordes à sauter, les écoliers ont envahis la place du Marché

Les jeunes ne bougent plus assez au goût des maîtres de sport neuchâtelois. Leur recette pour combattre la sédentarité, c’est la corde à sauter. Leur association des « Elèves neuchâtelois en mouvement » a donc lancé ce lundi la deuxième édition du « baromètre neuchâtelois de la corde à sauter ». Plus de 200 élèves ont effectué un maximum de bonds en deux minutes chrono sur la place du Marché de La Chaux-de-Fonds, à l’heure de la grande récré. L’objectif est d’arriver à deux millions de sauts d’ici le 25 mai en mobilisant le plus grand nombre de classes possibles, de la 1re à la 11e année. Et de faire ainsi mieux que le million de sauts enregistrés l’an dernier.

Le Canton soutient la démarche en permettant aux jeunes de rencontrer quelques-uns des meilleurs sportifs neuchâtelois. Ce lundi, les hockeyeurs du HCC Anthony Huguenin et David Eugster ont motivé les enfants. /vco