Le Marché de Boudry est de retour

Acheter du pain frais, retrouver des livres de son enfance, découvrir des petits artisans locaux et discuter avec d’autres boudrysans. Le Marché de Boudry a rouvert ses stands ce samedi. Cinq dates sont encore prévues le 24 mai, le 21 juin, le 23 août, le 20 septembre et le 25 octobre entre 9h et 13h. En tout ce sont donc six rendez-vous. Pour Patrick Chételat, vice-président du marché de Boudry et « homme à tout faire », compliqué d’en programmer davantage : « c’est difficile de faire venir déjà six fois les marchands, c’est clair que celui qui vend des poteries, des bougies, s’il vient trop souvent, il ne vend plus rien. »