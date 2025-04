Circo Bello met l’accent sur la diversité

Circo Bello veut de la diversité cette année. L’école de cirque basée à La Chaux-de-Fonds débute sa nouvelle programmation samedi soir. Quarante événements sont proposés entre avril et décembre où 15'000 personnes sont attendues. Cette saison 2025 est placée sous le thème « L’imaginaire en mouvement ». Pour Hugo Beretta, responsable de la programmation, coordinateur de la saison 2025 et directeur du Centre des Arts du Cirque, l’important est que l’événement soit ouvert à tous : « On a vraiment plein de programmes différents avec des tarifs accessibles, pour que tout le monde en profite, surtout les familles. » D’ailleurs, la billetterie a été repensée pour être plus souple. Au menu : des Pass Saison dès 20 francs pour les enfants, un chapeau annuel (une formule de soutien) et le chapeau traditionnel pour certains spectacles. Le point fort de cette saison, c’est la variété : « On a des gens très renommés et des compagnies émergentes. On essaie de faire vivre le spectacle pour tous les publics », souligne le responsable.