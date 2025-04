Reprise du trafic ferroviaire entre Travers et Buttes

Les trains feront leur retour dès lundi entre Travers et Buttes. Après plus de neuf mois de travaux et la mise en place d’un système de bus de remplacement, le trafic ferroviaire reprendra ses droits selon l’horaire normal jusqu’au vendredi 9 mai.

En revanche, la compagnie de transports publics TransN indique que la circulation des trains sera une nouvelle fois interrompue sur l’entier de la ligne qui relie Neuchâtel à Buttes durant le week-end du 3 et 4 mai, en raison encore une fois de travaux. Le trafic reprendra normalement le lundi matin 5 mai. /comm-sbm