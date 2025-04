Procès Faude & Huguenin : les trois cadres condamnés

Les trois anciens cadres du fabricant loclois de médailles Faude et Huguenin sont coupables notamment de gestion déloyale aggravée aux yeux du Tribunal criminel de La Chaux-de-Fonds. Il a rendu son verdict vendredi en fin de journée.

La cour a condamné le principal accusé, l’ex-responsable des finances à 40 mois de prison ferme. Les deux autres prévenus, le responsable de ventes et le chef opérateur écopent respectivement de14 et 24 mois avec sursis.

Entre 2018 et 2020, les trois hommes ont détourné plus de 900'000 francs au détriment de leur employeur d’alors, l’entreprise Faude et Huguenin qui a fait faillite en 2022.

La cour a retenu les faits tels que décrits par le Ministère public dans l’acte d’accusation. Un seul point a été abandonné, celui relatif au gonflement des notes de frais. « Le dossier ne livre que des doutes », qui ont bénéficié aux accusés.

La cour n’a pas manqué de relever le « cynisme » dont ont fait preuve les prévenus lorsqu’ils ont expliqué que leurs agissements visaient à sauver l’entreprise.

Les parties ont 30 jours pour se déterminer sur un éventuel appel. /cwi