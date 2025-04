Le jeu vidéo à l’honneur à La Chaux-de-Fonds

Mario et ses pixels à La Chaux-de-Fonds pour la troisième fois. Jeudi et vendredi, le secteur d’animation socioculturelle de la Ville organise l’événement 2300 PIXELS. L’occasion de découvrir, dans les locaux du Service de la jeunesse, d’anciennes consoles de jeux, mais aussi des technologies plus récentes, comme de la réalité virtuelle. Cette année, plusieurs nouveautés étaient au programme : « les invités sont spécialisés dans les activités numériques, donc on va pouvoir recréer La Chaux-de-Fonds en version Minecraft », explique Christian Pham Thai, animateur socioculturel à la Ville de La Chaux-de-Fonds.