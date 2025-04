Le SEV compte sur Céline Vara pour développer les transports publics

Dès le 27 mai, la majorité du Conseil d’Etat neuchâtelois sera à gauche et les transports passent en main verte. Céline Vara, la nouvelle élue du futur gouvernement, reprend le service actuellement en main du libéral-radical Laurent Favre. Un changement accueilli favorablement par le Syndicat du personnel des transports (SEV).

Jean-Pierre Etique, secrétaire syndical, a indiqué jeudi dans La Matinale que le SEV avait eu l’occasion de faire la connaissance de la nouvelle ministre, actuellement conseillère aux Etats, dans le cadre de la mise au concours des nouvelles lignes de la région de Boudry. « C’est une personne qui est à l’écoute du personnel et des syndicats. »





Les grands défis des transports publics

Pour lui, l’un des grands défis à venir dans le canton de Neuchâtel concerne la ligne directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds et « pour laquelle il ne faut pas oublier qu’il y a beaucoup de travail à faire. Et de ce côté, nous pensons qu’avec son passé bernois, Céline Vara a les contacts requis pour mener à bien les discussions sur ce projet. » Le développement des transports publics est un autre défi, selon le SEV, car « l’offre crée la demande et en faisant des transports publics attractifs, je pense qu’on aura plus de monde. »

Développer les transports en commun coûte cher et du côté politique on hésite parfois à le faire si la demande n’est pas là. À quoi Jean-Pierre Etique répond que « la réflexion financière n’est pas la solution à long terme. On le voit déjà avec les pressions qui sont mises sur ces entreprises, notamment avec ce qu’ont vécu TransN avec le personnel et ce que vit la LNM. Je pense que la politique budgétaire à outrance n’est pas la solution. » Avec l’entrée en fonction de Céline Vara, le SEV attend beaucoup plus d’écoute du terrain.