La techno fera vibrer la Vue des Alpes ce weekend

Dans une petite salle du restaurant qui fait face aux travaux de montage, Alexandre et son frère Gabriel, qui organisent ensemble l’évènement, s’activent à régler les derniers détails : aller chercher les bracelets, imprimer les accréditations… Les deux frères ont monté l’évènement en parallèle de leur activité professionnelle (horlogerie pour l’un, informatique pour l’autre). Huit mois de préparation avant que les sonos ne résonnent enfin sur le col : « se dire que ce weekend, plus de 4'000 personnes vont monter ici grâce à nous et toute notre équipe pour s’amuser, faire la fête et qu’ils se réjouissent juste de revenir l’année prochaine, c’est ce qui nous motive vraiment à organiser une telle manifestation », sourit Alexandre Turrian. Et Gabriel d’ajouter : « on est issus d’un milieu familial où on a toujours été dans le partage, inviter des gens, mettre de la musique, s’amuser, danser… Donc on continue à vouloir profiter avec un maximum de monde possible. »