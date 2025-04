Le terroir à l’honneur à la Fête des vendanges

« Ce nouveau concept se veut complémentaire », ajoute Sandro Lizzi, membre de la direction de la Fête des vendanges. Le « Village Agri-Culture » fera la part belle aux sociétés paysannes du canton de Neuchâtel, mais aussi à la culture. « C’était un manque de représentation pour cette part de la population jusqu’à aujourd’hui », estime le membre de la direction. L’objectif est de remettre à disposition d’artistes de tout genre une scène sur la place des Halles. Une tente a deux étages sera aussi montée : « Le haut sera consacré aux sponsors, afin d’offrir un lieu un peu plus tranquille à leurs invités », précise Sandro Lizzi.





Un public toujours plus large

Ces nouveautés s’ancrent dans une volonté d’élargir toujours plus l’offre de la Fête, mais aussi son public. « Le public suisse est intéressé, notamment le public alémanique. Nous voulons leur faire découvrir cette fête », ajoute le membre de la direction. Mais le comité précise que le but n’est pas de concurrencer les sociétés locales, au contraire le nombre de stands sera limité afin de stabiliser leur nombre et rendre la fête plus qualitative. L’occasion pour la Fête d’attirer un public plus diversifié, et non que les fêtards, même si « la Fête des Vendanges reste une fête », termine Sandro Lizzi.

Les deux villages vont impliquer quelques changements d’emplacement pour les stands, mais le périmètre de la Fête ne devrait pas augmenter.