Le changement de majorité au Conseil d’État n’inquiète pas la CNCI

Dialogue et concessions

C’est essentiellement ce nouveau contexte économique qui inquiète les entreprises, et les nouveaux droits de douane américains qui devraient entrer en vigueur le 9 juillet, selon les dernières déclarations de Donald Trump. Dans ce contexte, Emmanuel Raffner explique que la CNCI attend plusieurs choses du gouvernement neuchâtelois. À commencer « par des actions à court terme, à mettre en œuvre rapidement. (…) Mais c’est aussi de stopper tous les projets qui existent dans les couloirs du Grand Conseil et qui sont à stopper immédiatement dès lors que ça amènerait une taxe supplémentaire sur les entreprises. (…) Et à plus long terme, il s’agit de créer une vision pour le Canton. » Un Canton qui a, précise Emmanuel Raffner, toutes les forces nécessaires pour se sortir de cette situation et même de bien s’en sortir en s’appuyant sur ses savoir-faire, sur l’innovation. Le président de la CNCI estime que certains projets devraient en revanche être stoppés. « On a en cours un certain nombre de débats au Grand Conseil sur l’augmentation des contrôles dans les entreprises, par exemple sur l’apprentissage, on a des projets qui consisteraient à multiplier par trois certaines taxes sur l’environnement. » Des projets qui selon Emmanuel Raffner ne sont pas strictement utiles par rapport aux objectifs à long terme « et qui vont pénaliser les entreprises à court terme. » /sma