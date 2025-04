Incendie dans le vallon de Serrières

Important dégagement de fumée mercredi matin à Serrières. La Centrale neuchâteloise d’urgence a été alertée peu avant 8h d’un incendie dans un commerce de la rue des Usines. Six pompiers sont intervenus afin de maitriser le sinistre. Les locataires de l’immeuble voisin ont été évacués.

Jusque vers 10h, les rues Erhard-Borel et des Usines ont été bouclées. L’incendie a causé des dégâts matériels mais n’a fait aucun blessé. Dans le cadre de cette intervention, des patrouilles de la Police neuchâteloise et de la sécurité publique ont été mobilisées. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances du sinistre. Le Ministère public a été informé de la situation. /comm-aju