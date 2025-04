« Faites-nous rire » : Christian Mukuna prépare son corps d’été

En Suisse, comme dans de nombreux autres pays, le surpoids et l’obésité se sont imposés comme des enjeux de santé publique majeurs. Cette évolution constitue un véritable défi pour le système de santé ainsi que pour les efforts de prévention. Aujourd’hui, 43 % de la population est en surpoids, 12 % souffrent d’obésité, et près de 15 % des enfants et adolescents sont déjà concernés.

Face à cette réalité, même Christian Mukuna a décidé d’agir après un signal d’alarme sur sa balance. Résultat : 15 kilos en moins en l’espace de quelques semaines. Une victoire personnelle que l’humoriste, visiblement fier de son parcours, partage avec enthousiasme dans « La Matinale » :