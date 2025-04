Tu n’es pas seul : « C’est quoi ton truc ? »

L’événement « Tu n’es pas seul » aura lieu le dimanche 4 mai 2025, à La Canebière – Mini-golf à Neuchâtel, de 11h à 17h. L’entrée est libre.

Si vous êtes victime de harcèlement scolaire, ne restez pas seul·e. Parlez-en. Le 143 est une ligne d’urgence et de soutien, gratuite et confidentielle, accessible 24h/24. Elle offre une écoute attentive et un accompagnement pour les enfants, les jeunes, et toute personne en détresse. /rde