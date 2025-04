Tanguy Ackermann : « Le pape était comme un grand-père pour nous »

« À l’annonce de sa mort, il y a eu d’abord la surprise, mais surtout la tristesse. On porte le deuil d’une personne qui nous a énormément marqués ». Les mots sont de Tanguy Ackermann, Jurassien et garde du pape François entre 2018 et 2020. « Il avait ce don d’avoir une vraie empathie pour la personne qui était en face de lui et était comme un grand-père pour nous ». Invité de « La Matinale » de nos confrères de RFJ, Tanguy Ackermann a raconté quelques anecdotes du quotidien vécu avec le pape argentin, notamment celle de la garde nocturne : « Quand on faisait la garde de nuit devant sa porte, on était la première personne qu’il voyait le matin. Il venait nous dire « bonjour », s’assurait qu’on ait toujours un peu des biscuits à proximité pour tenir le coup. Il avait toujours une attention et se souvenait de notre langue maternelle. »