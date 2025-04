L’AVIVO alerte les retraités pour qu’ils préparent leur perte d’autonomie

L’association souhaite également rendre la population plus attentive à la cause des personnes âgées face au « jeunisme », même si elle reconnait que le Covid a permis d’accroître leur visibilité. « Nous devons faire prendre conscience que cette population du 3ème voire du 4ème âge existe et a besoin d’interaction sociale avec l’entier de la société », estime Claude-Alain Kleiner. L’AVIVO souhaite ainsi promouvoir une vision plus digne et respectueuse de la vieillesse.