Circulation difficile à Peseux

Les automobilistes froncent les sourcils à Peseux. Le réseau routier du village intégré à la Commune de Neuchâtel parait saturé de toutes parts. Un chantier inattendu s’est ouvert le 4 avril à la Grand-Rue. Il vient s’ajouter aux travaux en cours, planifiés de longue date, à la rue du Temple, à la place de la Fontaine, à la rue de la Chapelle, à la rue du Lac, sans compter ceux du centre-ville de Neuchâtel qui ont un impact sur le trafic jusqu’à Peseux.

À la suite d’une rupture de conduite d’eau le 4 avril, la Grand-Rue est fermée entre le giratoire de la Maison de commune et celui du Château dans le sens ouest-est, sauf en ce qui concerne les bus. Cette situation bloque la circulation dans un sens et la ralentit dans l’autre sur une artère très fréquentée, alors que les itinéraires alternatifs sont eux-mêmes saturés en raison d’autres interventions.





Un chantier conséquent

Contacté à ce sujet, Viteos, responsable du chantier de la Grand-Rue, relève que les travaux se poursuivent pendant la période pascale. Un chantier qualifié de « conséquent » puisque la canalisation, endommagée par la corrosion, doit être remplacée sur une cinquantaine de mètres, de même que les branchements situés dans la zone. Selon l’entreprise énergétique, des sondages sont en cours dans le sous-sol, dans le but de mettre en place une alimentation en eau potable provisoire, afin de pouvoir remplacer le tuyau principal.

Une séance sur place est programmée, afin de réunir l’entreprise énergétique, le génie civil, la Sécurité publique, les Ponts et chaussée ainsi que TransN, soit les services et entreprises concernés, mais il est actuellement trop tôt pour déterminer jusqu’à quand ce chantier se prolongera. Le dispositif de circulation sera adapté à l’évolution des travaux et, selon Viteos, quoi qu’il en soit, « la circulation des bus sera garantie en tous temps ». L’entreprise remercie les usagers de la route et les riverains pour leur compréhension et leur patience. /jhi