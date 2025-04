Pâques, une fête toujours aussi rassembleuse

À quoi pensez-vous quand vous voyez le mot Pâques ? Les œufs, le chocolat et les lapins vous viennent certainement à l’esprit. La directrice de la fondation Mémoires d’Ici, le Centre de recherche et de documentation du Jura bernois, revient sur les symboles emblématiques de cette fête.





De l'oeuf au lapin

Sylviane Messerli commence par le plus fort et le plus ancien dans de nombreuses civilisations : l’œuf. « Quand on le regarde, il semble inerte. Mais il contient à l'intérieur une vie naissante. Plus spécifiquement dans la tradition chrétienne, l'image de cette vie, une image du cosmos aussi, renvoie au poussin qui est à l'intérieur. Il va briser sa coquille comme le Christ va sortir du sépulcre », confie-t-elle. Le lapin fait, lui, référence à la fertilité. Quant au chocolat, il va marquer, comme l’œuf, la fin du Carême, ancré dans un aspect festif. On trouve les premiers lapins en chocolat au début du 19e siècle. La production de masse des chocolatiers va ensuite nous permettre d'en trouver sur toutes nos tables. D’après Sylviane Messerli, ils ne sont d’ailleurs pas spécifiques à la Suisse, pays du chocolat. Il s’agit d’une tradition européenne que l’on retrouve aujourd’hui un peu partout dans le monde.