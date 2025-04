Le chocolat de Pâques n'est pas doux pour tout le monde

Les lapins en chocolat sont de sortie, bien cachés dans le jardin. Les sucreries sont sur le devant de la scène. Pâques est un bonheur pour les becs à sucre, mais un véritable défi pour les personnes diabétiques. La tentation du petit carré de chocolat ou de toute la tablette peut être un véritable calvaire pour tout le monde, mais en particulier pour elles. Celles-ci auraient plus de difficultés à gérer leur alimentation pendant Pâques qu'au moment des fêtes de Noël, d’après Isabelle Zanella-Ayer, diététicienne et responsable de l'équipe thérapie du centre Endodia, à Bienne.

Dégustations, décorations basées sur la fête, actions. Les friandises et lapins sont en première ligne des magasins, parfois deux mois avant le jour J. Comme la tentation est partout et sur une longue période, les personnes diabétiques ont plus de mal à suivre leur régime alimentaire, explique Isabelle Zanella-Ayer. «Chaque année, il y a plus de possibilités en termes de choix, cela donne envie. Nous sommes des êtres humains, pas des robots, nous serons toujours tentés», ajoute-t-elle.