Le camping de Boudry pourrait disparaître en 2027

Au mois de mars, le Conseil communal a eu une entrevue à ce sujet avec la hoirie et avec la Société de développement de Boudry, qui gère le site et représente les locataires, dont certains occupent les lieux depuis des décennies. Il les a avertis de la situation, une « très bonne discussion » selon les représentants des campeurs, qui, s’ils acceptent la situation, espèrent malgré tout que le délai sera le plus long possible…





Pas de réaffectation possible

Quoi qu’il en soit, le site ne peut en aucun cas continuer à accueillir ce type d’infrastructures. La zone est réservée aux activités agricoles et forestières et son affection ne peut pas être modifiée en raison de la proximité de l’embouchure de l’Areuse. Tout type de construction y est interdit et d’ailleurs ça a toujours été le cas. Malgré tout, le camping est apparu dans les années 1960 et a continué à s’étendre jusque dans les années 1990 sans que les autorités n’interviennent de manière décisive pour corriger cette situation illicite. L’État de Neuchâtel avait pointé du doigt cette incohérence depuis longtemps. Avec la reprise des travaux du PAL, l’exécutif de Boudry a souhaité en profiter pour remettre les choses en ordre.