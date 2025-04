Un homme retrouvé semi-conscient dans un marécage au Cerneux-Péquignot

Nuit mouvementée mercredi au Cerneux-Péquignot. La police indique vendredi qu’un homme a été découvert semi-conscient dans une zone marécageuse.

Cette nuit-là, à 2h55, la police neuchâteloise a d’abord été alertée pour une tentative de vol par effraction dans le village. Surpris par un témoin, l’auteur a pris la fuite.

La police explique ensuite que des recherches ont immédiatement été entreprises dans le secteur. Vers 5h40, un individu a été repéré à proximité d'un véhicule au lieu-dit « Le Crêt ». À la vue des policiers, ce dernier a pris la fuite à pied et a été perdu de vue. Les recherches ont mené les agents dans une zone marécageuse, où un homme a été retrouvé semi-conscient, non loin du véhicule précédemment localisé. Compte tenu des conditions difficiles en raison du terrain mouvant, plusieurs opérations de sauvetage ont été nécessaires. Finalement, un pompier et des policiers ont réussi à extraire la victime. L’homme de 28 ans a été pris en charge sur place puis héliporté par la REGA au CHUV dans un état critique.

Les investigations permettront de déterminer si un lien existe entre l’homme retrouvé et la tentative de vol signalée. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public. L’intervention a mobilisé plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la police judiciaire, une patrouille de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, ainsi que des moyens ambulanciers et sapeurs-pompiers du Service d’Incendie et de Secours des Montagnes neuchâteloises. /comm-gjo