Un contre-projet du Conseil communal vaudruzien sur les transports

Le Conseil communal de Val-de-Ruz annonce vouloir présenter un contre-projet à l’initiative socialiste « corriger les lacunes des transports publics ». Ce rapport sera débattu le 5 mai prochain par le Conseil général. L’exécutif estime que le projet des initiants est trop cher. Le Conseil communal propose de son côté six mesures à élaborer en collaboration avec le Canton, dont l’étude déjà annoncée d’une ligne entre Val-de-Ruz et Saint-Imier, via Le Pâquier, ainsi que l’ajout d’une desserte de La Vue-des-Alpes. /comm-vco