MBAL : Quatre nouvelles expositions liées à la région

La deuxième, la plus grande, met en lumière une partie de la collection du MBAL et révèle les coulisses de la conservation. Elle s’intitule Attention, Collection. « Avec Federica Chiocchetti (ndlr. : la conservatrice du MBAL) on a pensé que c’était le moment de mettre en lumière l’importante collection du musée, que l’on a construite pendant 160 ans », explique Anna Caterina Bleuler.