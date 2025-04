Les œufs se planquent dans le canton

Des ateliers de décoration sur coquille aux chasses aux œufs, le canton de Neuchâtel va vivre un week-end rythmé. À l’occasion des fêtes pascales, de nombreuses activités sont organisées pour les grands et les petits.

À La Chaux-de-Fonds, les célébrations ont déjà débuté depuis le début des vacances de Pâques. Chaque jour jusqu’au 27 avril, une chasse aux carottes avec chocolat à la clé est organisée au Musée Paysan. Les familles peuvent aussi venir y observer lapins, poules, coqs et poussins. Divers ateliers en libre-service sont également au programme.

Au Locle, le Musée d’horlogerie des Monts organise une chasse aux lapins en peluches lundi 21 avril. Les doudous pourront ensuite être échangés contre des lapins en chocolat à la fin de la course. Le départ sera donné à 14h.

Le lapin de Pâques laissera aussi sa trace au Prévoux, à Saveur des prés. En plus des activités autour des animaux pour les enfants une chasse aux œufs est organisée le samedi 19 et le dimanche 20 avril. L’inscription est obligatoire et le prix est de 25 francs par enfants.

La Brévine aussi aura droit à sa chasse aux œufs dès 14h le samedi 19 avril. Avant la course, des ateliers décorations destinés aux enfants auront lieu, pour les inscriptions il faut se rendre à la boulangerie du village.

Dernier rendez-vous dans les Montagnes, la grande course aux œufs de la Robella aura lieu de 9h à 17h le lundi 21 avril. Les enfants jusqu’à 14 ans peuvent y participer moyennant une inscription de 8 francs. Au total, 1000 œufs y seront cachés.





Le lapin aussi de passage sur le Littoral et le Val-de-Ruz

Du côté de Rochefort, c’est la jeunesse qui se charge de l’organisation de la chasse aux œufs. Le vendredi 18 avril autour du bâtiment communal plus de 500 œufs seront cachés dès 11h15. L’entrée est gratuite et une soupe aux pois sera servie à midi.

Le Petit train à Valangin profite de l’ouverture de sa saison pour cacher des œufs autour de son circuit du 18 au 21 avril. La traque est gratuite, son départ est fixé à 14 heures.

À Hauterive, les enfants du village sont attendus lundi 21 avril pour deux chasses aux œufs au centre sportif à 10h30. Une première pour les tout petits et une autre pour les plus grands. Parmi les œufs cachés, dix sont en métal avec à la clé un « énorme » lapin en chocolat.

En ville de Neuchâtel, deux chasses auront lieu. La première sur l’esplanade du Mont-Blanc le 19 avril pour les enfants de 3 à 10 ans. La manifestation est gratuite. Elle sera reportée au lundi 21 avril en cas de mauvais temps. La deuxième traque se tiendra au minigolf et est destinée aux enfants de moins de 12 ans. Ce sera le lundi 21 avril dès 11h.

Le PLR organisera la première course aux œufs de la nouvelle commune de Laténa. La chasse s’adresse aux petits, mais aussi aux grands. À cette occasion, plus de 1000 œufs seront cachés dans la forêt de la Tène le 21 avril dès 10h30.

Finalement, le lapin de Pâques sera aussi de passage à Boudry. Il y sèmera 500 œufs durs et 120 lapins en chocolat à la maison du Pervou le dimanche 20 avril./crb-comm