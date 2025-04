Loris Kyburz en piste la semaine prochaine

Deux rêves : créer une montre et Les 24h du Mans

Loris Kyburz a choisi l’European Endurance Prototype Cup « parce que c’est une course d’endurance, donc ça met le physique à grande épreuve. On est trois pilotes dans la voiture. Donc il y a toute une partie stratégie avec l’équipe et une partie d’aventure humaine avec les autres coéquipiers pour être le plus rapide possible. (…) Sur le Mugello, il faut y aller avec un peu plus de courage. »

Loris Kyburz s’entraine sur des simulateurs, mais il fait aussi beaucoup de préparation physique et mentale. « Il faut savoir que c’est un sport très physique. (…) C’est beaucoup de fitness, beaucoup de préparation spécifique du cou, des abdominaux pour vraiment tenir le plus longtemps possible à des vitesses élevées. »

Une saison coûte entre 400’000 et 450'000 euros, à diviser entre les trois pilotes. Loris Kyburz la finance grâce à des sponsors, à des repas de soutien et à des dons de particuliers. Mais il a un autre projet. Étant donné qu’il fait des études d’ingénieur en conception horlogère, il rêve de créer sa propre montre et de la vendre pour financer sa passion. Son autre rêve : participer aux 24 du Mans. /sma