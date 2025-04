Zoé4life : « C’est quoi ton truc ? »

Le cancer de l’enfant reste un sujet profondément bouleversant. L’histoire de Zoé en est une illustration tragique. Enfant vive, souriante et pleine d’énergie, Zoé est à l’origine de l’association Zoé4life, créée en 2013. Depuis, l’organisation soutient financièrement les familles domiciliées en Suisse dont un enfant est atteint d’un cancer. Elle s’engage également à faire progresser la recherche, avec une ambition claire : guérir plus d’enfants, et mieux les guérir.

Chaque année, en Suisse, entre 300 et 350 enfants de moins de 19 ans reçoivent un diagnostic de cancer. Et chaque semaine, un enfant en meurt. Des chiffres glaçants, comme le rappelle Gaëlle Solioz, directrice adjointe de l’association Zoé4life :