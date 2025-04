Le 22e ParaBôle Festival se dévoile

Le ParaBôle Festival annonce un programme riche. La 22e édition qui reprend ses quartiers sur le terrain de Champ-Rond à Bôle dévoile ce mardi quatre jours de concerts et d’activités. La manifestation se tient du 17 au 20 juillet prochains avec des entrées au prix libre pour « favoriser l’accès à tous et refléter l’état d’esprit de l’association, entièrement bénévole. »

Parmi les nombreux artistes aux ancrages punk-rock qui se produiront sur les différentes scènes, les organisateurs citent notamment les zuricho-neuchâteloises Eggs & Tiaras qui signent leur première participation jeudi soir, le rap de Chien Bleu ou encore Dibby le vendredi soir, le duo local Estelle Zamme le samedi soir et enfin le trio The Meseeks pour clore le dimanche soir.

En marge des concerts, le ParaBôle Festival propose un tournoi de pétanque, une mini-rampe de skateboard, un puissance quatre géant ou encore une pêche aux canards. Des food trucks et un camping seront aussi à disposition des visiteurs. Retrouvez plus d’informations et la programmation complète sur le site officiel du festival. /comm-jad