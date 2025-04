Licenciement collectif en vue avec le regroupement des activités du RHNe et du Groupe Santé Volta à La Chaux-de-Fonds

Une restructuration synonyme de licenciement collectif. Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et le Groupe Santé Volta prévoient de regrouper leurs activités de chirurgie ambulatoire des Montagnes neuchâteloises. Dès le 30 juin, l’activité opératoire de la clinique Volta cessera et sera transférée sur le site chaux-de-fonnier du RHNe. Cette centralisation entraîne le licenciement collectif d’une vingtaine de collaborateurs, informés de la situation jeudi.

Un délai de concertation de 10 jours a été mis en place, comme le requiert la réglementation dans ce genre de cas, précisent les deux institutions. À l’issue de ce délai, des mesures d’accompagnement seront proposées aux employés qui n’auront pas pu être reclassés ailleurs au sein du groupe.







Une démarche visant à optimiser les ressources et à réduire les coûts

« Le projet s’inscrit dans la volonté des deux partenaires d’optimiser les ressources et les coûts d’exploitation de leurs infrastructures », indiquent le RHNe et Volta dans leur communiqué commun. Le Groupe Santé Volta précise par ailleurs avoir perdu la convention d’hospitalisation la liant aux assurances accidents, pour laquelle il faut assurer un certain nombre de cas par an. « L’apport de 600 cas par an de chirurgie ambulatoire du RHNe ne s’est pas révélé suffisant pour compenser la baisse de la patientèle de la clinique Volta », peut-on lire encore. À cela s’ajoute le départ de certains opérateurs pour la fin de l’année et une nécessité d’investir pour maintenir les infrastructures aux normes. Ces différents éléments « ne permettent pas à la clinique d’équilibrer sa situation financière », est-il indiqué.

Face à cela, le Groupe Santé Volta préfère désormais mettre ses forces sur le développement et le renforcement de ses permanences et de ses centres médicaux. /comm-sbm