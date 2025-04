Un projet de parc photovoltaïque fait bondir les fermiers chaux-de-fonniers

Installer un parc photovoltaïque de cinq hectares, au sol, sur un terrain communal exploité par un agriculteur à côté de l’aéroport des Eplatures : le projet n’a pas encore été rendu public, mais il serait bien avancé, financé notamment par l’énergéticien Viteos. Et le milieu agricole chaux-de-fonnier s’en inquiète. Le conseiller général PLR et agriculteur au Valanvron Christophe Ummel a déposé une interpellation au législatif de la Métropole horlogère. « Le groupe PLR est consterné et en colère », écrit Christophe Ummel. « Ce projet » est « une honte », lit-on en titre.

L’élu demande au Conseil communal « de s’expliquer ». Si le président de la société d’agriculteurs de La Chaux-de-Fonds n’y va pas avec le dos de la bêche, c’est qu’il a quelques arguments… Pour lui d’abord, même si le troupeau pourra continuer de paître sous les panneaux solaires, l’agriculteur concerné va perdre de l’argent. Privée des rayons du soleil, l’herbe poussera moins bien sous les panneaux, la fauche sera plus compliquée sur la parcelle et le fermier perdra aussi des paiements directs.





Les toits d'abord

Selon Christophe Ummel, ce projet est aussi la porte ouverte à « un mitage du territoire à grande échelle », « de l’urbanisation sans habitants et sans emploi ». Le libéral-radical estime que le potentiel que recèlent les toitures chaux-de-fonnières est prioritaire et que pour le reste, il faudrait commencer par des surfaces au sol non productives et sans intérêt agricole comme des bretelles routières et ferroviaires, des talus de chemin de fer, des rocailles ou des parkings. Sinon, « ce sera l'arrêt des projets sur des éléments construits, parce que ces grandes surfaces [agricoles] permettent l'installation de panneaux photovoltaïques à moindre coût ».