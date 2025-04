Fermetures nocturnes de l'A5

Dans le cadre de travaux d'entretien, l'autoroute A5 sera en partie fermée à la circulation du 14 au 17 avril 2025 durant la nuit, de 22 heures à 5 heures du matin.

Elle sera dans un premier temps fermée en direction de Lausanne la nuit du 14 au 15 avril, entre les jonctions St-Blaise et Neuchâtel-Maladière. Ensuite, toujours dans la même direction, mais entre les jonctions Neuchâtel-Maladière et Neuchâtel-Ouest du 15 au 16. Finalement, la nuit du 16 au 17 avril, c'est en direction de Bienne que l'autoroute sera fermée entre les jonctions Neuchâtel-Maladière et Marin.

Dans chacun de ces cas, les automobilistes devront emprunter la déviation sur le réseau secondaire.