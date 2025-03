La désistance au cœur d'une expo

Du 22 mars au 4 avril l’exposition « L’art de rebondir » est ouverte au public à la gallerie Comquecom à la Neuveville. Elle a émergé à la suite d’une médiation culturelle conduite par Andrée Oriet en collaboration avec le projet pilote Jura Désistance. Le but de ces médiations était de créer un dialogue avec des personnes qui ont connu de près ou de loin la prison et des individus travaillant de l’autre côté du système pénal. Lors de ces échanges, l'initiatrice du projet a également convié le dessinateur de presse jurassien Pitch Comment. Ce dernier a ainsi pu créer une série de dessins sur le thème de la « désistance », ce terme peu connu qui signifie le chemin de sortie de la délinquance. Ces dessins sont présentés au public à l'occasion de l'exposition.





Du face à face au dessin

Dans ces face à face, la volonté était donc de créer une parenthèse sans costume ni uniforme. Par exemple, ont été organisées : une rencontre entre un ancien détenu et deux agents de détention. Une ex-directrice adjointe d’un établissement pénitencier a aussi rencontré deux personnes qui ont passé un temps en prison. Une autre rencontre a été faite entre un criminologue et un ex-détenu.

L’initiatrice du projet a mis sur pied ces rencontres informelles dans un local de répétition de musique, élimant ainsi le plus possible le côté institutionnalisé grâce à un cadre neutre et détendu. « Il y a quelque chose d’humain qui se dégage, on est au-delà du jugement de quelqu’un qui a fait une faute », explique Andrée Oriet. De ces rencontres ont émergé plus de 50 dessins sous la plume de Pitch Comment.