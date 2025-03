D.A.D sous pression à l’approche des résiliations

« On a environ 100 demandes par mois ». Vladimir Vauthier, à la tête de l’entreprise D.A.D a des semaines bien remplies. Depuis 2017, en plus de son service de déchèterie à domicile, l’entreprise basée à Boudevilliers propose ses services de débarras pour les appartements ou maisons. Du déménagement traditionnel aux interventions pour des cas de syndrome de Diogène [maladie qui se caractérise par l’accumulation excessive d’objets du quotidien, ndlr] : « Chaque intervention est différente », glisse le directeur. Vladimir Vauthier et son équipe s’occupent d’environ 60 interventions de débarras par mois. L’entreprise est de plus en plus sollicitée, surtout en période de résiliation de bail, et ne peut parfois pas répondre à toutes les demandes.