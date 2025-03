Vert-e-s et popistes allient à nouveau leurs forces au Grand Conseil neuchâtelois

Alliance reconduite entre Les Vert-e-s et le POP au Grand Conseil neuchâtelois. Les deux partis ont annoncé vendredi qu’ils continueraient de former un groupe au parlement lors de la prochaine législature. Ensemble, ils représenteront 23% des députés, avec les 15 sièges des Verts et les 8 qui reviennent au POP. Actuellement, les deux partis comptabilisent 27 sièges (19 Les Vert-e-s et 8 POP). /comm-sbm