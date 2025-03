Plongée en eau douce à La Rebatte

« Un regard sous la surface de l’eau » ! Le photographe Michel Roggo présente jeudi soir son travail lors d’une conférence à La Salle de La Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Le Fribourgeois est invité par l’APSSA, l’Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents. Il est considéré au niveau international comme un spécialiste de la photographie en eau douce. Une passion qui lui vient de son enfance, quand il allait pêcher.

Michel Roggo a œuvré à l’étranger, mais également en Suisse et dans la région des Trois-Lacs. Il a aussi été mandaté par le Canton de Berne pour travailler pendant deux ans dans des cours d’eau revitalisés. Des mesures qui portent leurs fruits, comme il l’a expliqué jeudi dans « La Matinale ». « Ça peut vraiment aller très vite. J’étais un peu sceptique. (…) Et deux, trois ans plus tard, c’était souvent vraiment incroyable. Les plantes venaient, les insectes aquatiques, les poissons, les chauves-souris, les amphibiens, tout, ça peut aller très vite. »