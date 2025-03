New Yorker prendra la place de SportX à Marin Centre

New Yorker voit double. L’enseigne de mode internationale pour femmes et hommes va ouvrir un deuxième magasin dans le canton de Neuchâtel. Après La Maladière Centre, une succursale va prendre place à Marin Centre. La marque de vêtements occupera la surface laissée vacante par SportX qui a fermé ses portes fin février.

À Marin, New Yorker aura son plus grand magasin de Suisse romande. Il occupera une surface de 1'780 mètres carrés. En comparaison, à La Maladière, elle s’étale sur 580 mètres carrés. La responsable régionale de Suisse romande pour New Yorker, Ana Gay, précise « qu’il n’y a pas de projet de fermeture à La Maladière ». Le nouveau magasin à Marin, de par sa taille, « se distinguera en proposant davantage d’articles, notamment l’offre pour les hommes qui sera grandement élargie. Et le concept de décoration sera complètement revu », ajoute-t-elle.

Du côté de Marin Centre, on explique avoir choisi New Yorker « car il s’agit d’une enseigne attractive et que la volonté est aussi d’accueillir un public jeune ». Quant à savoir si l’installation d’un nouveau magasin de vêtements ne va pas porter préjudice aux autres marques présentes en leur prenant des parts de marché, le service de communication de Migros Neuchâtel-Fribourg répond que non.

Avant d’accueillir ce nouveau magasin New Yorker à Marin, des travaux devront être réalisés. Son ouverture est prévue après l’été si tout va bien. /jpp