Des bouées jaunes pour protéger les oiseaux

Des bouées jaunes pour protéger la faune sur le lac de Neuchâtel. Depuis 2024, les cantons de Neuchâtel et de Berne ont installé des signalisations pour délimiter les différentes parties de la réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs du Fanel. Ces bouées permettent de mieux comprendre où s’appliquent les restrictions en vigueur sur le lac, selon un communiqué des deux cantons diffusé ce jeudi. Elles ont pour but de protéger la faune des dérangements excessifs.





Des nouvelles mesures pour l'été

Dès le 1er avril, la réserve fédérale d'oiseaux d'eau et de migrateurs passera au régime estivale. Cela implique quelques changements. Dans le secteur bernois, sous-zone II, les interdictions en vigueur seront assouplies, sauf pour les bateaux à moteur, et la baignade est autorisée uniquement dans la zone officielle de la commune de Gampelen. Pour le secteur neuchâtelois, les interdictions sont levées dans la sous-zone II. Dans la sous-zone I, la navigation, la baignade et les sports aquatiques sont interdits toute l’année. Le plan de la réserve du Fanel, avec ses différentes sous-zones, est à retrouver ci-dessous. /comm-cob