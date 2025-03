La police de proximité déménage provisoirement

La police de proximité déménage temporairement. Le bâtiment administratif actuel, situé à la rue des Poudrières 14, fera l’objet d’importantes transformations et rénovations, sur une durée de deux ans. Les travaux permettront de « renforcer la sécurité du personnel d’accueil, tout en améliorant la confidentialité et l’anonymat des visiteurs », détaille un communiqué de la Police neuchâteloise ce mercredi. À partir du 31 mars, le poste de police sera donc provisoirement déplacé à la rue du Verger-Rond 2 à Neuchâtel. La population pourra notamment s’y rendre pour effectuer toutes les démarches habituelles, comme déposer plainte. Pour s’y rendre, il faudra prendre le bus, ligne 109, arrêt Verger-Rond. Deux places de stationnement sont également disponibles devant le bâtiment, et un parking payant est accessible à proximité du giratoire des Cadolles. À noter que toutes les autres activités de la Police neuchâteloise continueront à fonctionner normalement au bâtiment des Poudrières pendant la durée des travaux. Les bureaux provisoires seront ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h30, et le week-end ainsi que les jours fériés de 8h30 à 12h. /comm-cob