L’univers d’Howard Phillip Lovecraft en terre romande

Une menace trop grande pour le narrateur

Les treize écrivains, un nombre qui n’a pas été choisi au hasard, ont dû se plier à certaines consignes : l’histoire devait se tenir en Suisse romande, faire peur et respecter « le dogma de Lovecraft, c’est-à-dire que la menace est cachée là où on ne l’attend pas forcément, qu’il y ait une progression, pas treize loups-garous qui surgissent en même temps. Par exemple une drôle d’odeur qui vient de la cave, ensuite des bruits, puis la porte de la cave qui s’ouvre toute seule. Enfin, il fallait cette dimension un peu inéluctable. La menace est beaucoup trop grande pour le narrateur et ça va mal finir. » La nouvelle de Lucien Vuille a lieu dans La Vallée de La Brévine.

« Sous nos monts hallucinés » est paru aux éditions Hélice Hélas dans la collection Blanc Lait Ment. Certains auteurs seront en dédicace vendredi 4 avril à la Boutique du livre à Neuchâtel et le lendemain chez Payot à La Chaux-de-Fonds. /sma