La formation en journalisme au cœur d’une table ronde

« Une année noire pour le journalisme suisse ». C’est avec ces mots que les sections romandes d’Impressum, l’organisation syndicale des journalistes de Suisse romande, qualifient 2024. « Profondément choquée par les licenciements massifs de Tamedia », l’organisation a décidé d’organiser un cycle de débat sur les défis de la profession.

L’association neuchâteloise des journalistes s’associe au mouvement et propose, en collaboration avec l’Académie du journalisme et des médias, une table ronde sur la formation. Celle-ci aura lieu le jeudi 27 mars, de 18h à 19h30 à l’Université de Neuchâtel, dans le bâtiment de la rue Abraham-Louis Breguet 2. L'entrée est gratuite et sur inscription. /gjo