Hausse de la criminalité à Neuchâtel

La criminalité augmente à Neuchâtel. La Police neuchâteloise communique ce lundi les statistiques de la criminalité pour l’année 2024. Au niveau national, on enregistre une hausse de 8%. Quant au canton, il connaît une hausse un peu plus modérée .

Le nombre d’infractions au Code pénal s’élève à 13'034, soit une hausse de 6% par rapport à 2023. Le taux d’élucidation de ces infractions demeure stable (45,7% contre 44,7% en 2023). Les biens demeurent la cible principale des actes délictueux (3% en 2024). Les infractions liées à l’intégrité constituent 7% de l’ensemble des cas. En 2024, trois homicides liés aux violences domestiques ont été enregistrés dans le canton. Quant à l’atteinte à l’intégrité sexuelle, elle représente 2% au total. Parmi les personnes prévenues d’infraction au Code pénal, 79% sont des hommes, 21% des femmes. Il y a 10% de personnes mineures dans ce total.





Augmentation des actes de violences domestiques

Les violences domestiques ont augmenté de 40% en 2024. Après une diminution en 2023, les infractions liées à l’intégrité sexuelle connaissent une forte hausse (+47%). Les cas de viols augmentent également (+92%). « Cette hausse significative s'explique en partie par l'évolution des définitions pénales et par le signalement de faits survenus plusieurs années auparavant, créant un effet de rattrapage statistique », précise un communiqué de la Police neuchâteloise.





La cybercriminalité toujours en hausse

Les fraudes aux investissements sur Internet ont augmenté de 77%. Il en est de même pour les arnaques à la romance et les faux ordres de virements internationaux, qui sont respectivement en hausse de 114% et de 125%. Le préjudice total des infractions de cybercriminalités s’élève à 7,8 millions de francs (+15% par rapport à 2023). Concernant les escroqueries traditionnelles, les phénomènes de « faux policiers » par exemple ont causé des préjudices considérables dans notre région et en Suisse romande. Les personnes âgées ont été particulièrement touchées, avec des dommages s'élevant à plusieurs centaines de milliers de francs. Malgré de nombreuses campagnes de prévention, des arrestations d'auteurs et une couverture médiatique importante, ces cas persistent. /comm-cob