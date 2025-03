Laténa se mouille pour l’eau

À l’occasion de cette journée mondiale de l’eau, Laténa et Eli10 souhaitaient que les visiteurs puissent se faire une idée du parcours réalisé par l’eau pour arriver jusqu’à leur robinet. À St-Blaise, les partenaires avaient installé plusieurs postes avec des panneaux explicatifs et didactiques. L’occasion d’apprendre qu’une chasse d’eau est plus gourmande qu’un lave-vaisselle ou des soins corporels. Le public a également eu l’occasion de visiter un réservoir et une station de pompage.