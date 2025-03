Sécurité renforcée sur la H18 après sept ans de travaux entre Le Noirmont et Le Boéchet

Une liaison forte entre le Jura et Neuchâtel

Cette partie de la route H18 est empruntée par des milliers de véhicules au quotidien et cela lui confère une importance toute particulière aux yeux du Canton du Jura. Elle « relie le Jura à la région neuchâteloise avec La Chaux-de-Fonds et c’est là qu’on voit que c’est important de relier ces régions à la fois économiques et touristiques », souligne le ministre jurassien de l’environnement. David Eray indique que trois autres tronçons sur la H18 nécessitent des travaux de réfection : la frontière entre Les Bois et le canton de Berne, la route entre Les Bois et Le Boéchet et la zone entre St-Brais et le tunnel de La Roche. Le membre de l’exécutif cantonal voit même au-delà, avec le contournement de Delémont par la N18. « On aimerait une vraie liaison efficace et performante entre l’agglomération de Delémont et la région de Bâle », soutient David Eray qui affirme que les autorités jurassiennes ne sont pas satisfaites des solutions proposées actuellement et que des discussions sont en cours. /nmy