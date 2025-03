Augmentation de la franchise de base de la LAMAL : pour qui et pourquoi ?

Augmenter la franchise de base de la LAMAL ou soutenir la formation des médecins de famille et mieux les rémunérer : les parlementaires fédéraux ont parlé santé ces derniers jours de la session de printemps. À son terme ce vendredi, notre correspondant à Berne Serge Jubin a livré son analyse, dans « La Matinale », des débats sur la santé qui ont animé le Conseil national et celui des États.

Le gros dossier était celui de la finalisation de décision d’augmenter la franchise minimale de l’assurance maladie. Actuellement fixée à 300 francs, elle pourra être relevée, selon le souhait du Parlement et plus particulièrement de sa majorité bourgeoise. Plusieurs raisons sont invoquées. « L’actuelle franchise à 300 francs a été introduite il y a plus de 20 ans, en 2004 et depuis, les coûts de la santé ont considérablement augmenté », explique Serge Jubin. La mesure a également pour but de plus responsabiliser les patients. Mais à combien pourrait être relevée la franchise de base ? « C’est le Conseil fédéral qui décidera », précise notre correspondant parlementaire. « La ministre de la santé Élisabeth Baume-Schneider a parlé d’une hausse modérée, de quelques dizaines de francs », développe Serge Jubin.