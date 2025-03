Achat et vente d’or en hausse

Le prix de l’or a battu un nouveau record mardi. Sur un mois, le tarif du métal jaune a pris 3,1% et s'est envolé de plus de 40% sur un an. La hausse est même de 136% en dix et de 427% en 20 ans. Une aubaine pour les personnes qui souhaitent vendre leur or. La Banque cantonale neuchâteloise l’observe, tout comme les enseignes spécialisées dans l’achat et la vente de ce métal précieux. L’un des responsables de magasins chez Achadador.ch, que nous avons rencontré à Neuchâtel, explique que quand « l’or atteint un plus haut historique, ça suscite beaucoup d’émotion chez les gens qui viennent nous vendre leur or et en acheter. » Gabriel Auberson, responsable de l'espace clients à la BCN, fait la même observation. « On sent qu’il y a une recrudescence des ventes, mais aussi des achats d’or de la part de notre clientèle. »