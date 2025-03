Patinoires des Mélèzes : les Chaux-de-Fonniers semblent divisés

Le projet de rénovation à 69 millions de francs des patinoires des Mélèzes a passé un cap, celui du Conseil général de La Chaux-de-Fonds mercredi soir. La gauche a obtenu qu’une partie du financement soit assurée par un apport externe, qu’il vienne du privé, du Canton ou de la Confédération. Mais en l’état, le lancement d’un référendum ne peut pas être exclu. Le lendemain du vote, nous avons sondé des représentants des partis qui semblaient favorables ces dernières semaines à ce que la population puisse elle aussi voter sur ce projet.





Les Verts ne soutiendront pas d'éventuel référendum

Résultats : les Verts ne souhaitent pas lancer de référendum. Ni d’ailleurs le soutenir si un autre parti de gauche se décide. Le fait d’avoir obtenu la garantie que 10% au moins du coût de construction soit financés par un apport externe satisfait le parti écologiste, qui sera surtout attentif désormais à ce que les porteurs du projet respectent leurs engagements en matière de durabilité pour ces nouvelles infrastructures.

Les socialistes, eux, se félicitent d’avoir lancé cet amendement demandant un financement tiers de 12 millions de francs, texte signé par quatre conseillers généraux du PS et cosigné par les chefs de groupe vert et popiste. Un amendement qui a provoqué la contre-proposition à 7 millions de francs, finalement adoptée, du Conseil communal. Mais pour quelques socialistes en tout cas, la question de savoir si le peuple doit se prononcer demeure. Le PS ne lancera pas de référendum, mais si le POP partait à la chasse aux signatures, les socialistes devraient au minimum se positionner sur la question.





Trop tôt pour le POP

Tous les regards se tournent donc vers les popistes. Mais on nous répond qu’il est trop tôt. Le parti débriefera le débat du 19 mars comme n’importe quelle autre séance du Conseil général. Cela dit, il semble peu probable que le POP communique d’ici le second tour des élections cantonales.

Un référendum peut être lancé jusqu’à 30 jours après la publication de l’arrêté du Conseil général dans la feuille officielle. Les Chaux-de-Fonniers semblent divisés sur ce projet de nouvelles patinoires, comme le montre notre micro-trottoir. /vco