L’ancien conseiller d’État Francis Matthey est décédé

Francis Matthey n’est plus. L’ancien conseiller d’État et conseiller national neuchâtelois est décédé à l’âge de 82 ans, a déclaré jeudi le PS des Montagnes neuchâteloises à Keystone-ATS, confirmant une information de la RTS. « Ce grand homme aura beaucoup fait pour sa région, son parti et a marqué plusieurs générations », a commenté Matthias Lebet, coprésident du PS des Montagnes neuchâteloises.

Francis Matthey a occupé la fonction de conseiller national entre 1987 et 1995. Il a marqué l’histoire de la politique suisse lorsqu’il a renoncé à son élection au Conseil fédéral le 3 mars 1993. L’Assemblée fédérale l’avait alors nommé pour succéder à René Felber, alors que le parti avait présenté un ticket unique avec le nom d’une femme. Le Neuchâtelois avait finalement renoncé à son élection. Une semaine plus tard, la Genevoise Ruth Dreifuss avait été élue au gouvernement.

Francis Matthey a ensuite été élu au Conseil d’État neuchâtelois en 1988. Il a dirigé le département des finances et des affaires sociales puis le département de l’économie publique jusqu’en 2001. Le Neuchâtelois a également présidé le comité stratégique chargé d'organiser Expo.02. De l’exposition nationale, il retient un formidable élan de créativité, mais aussi énormément de travail. « Il a fallu sept ans pour arriver à l’organisation de cette expo », se souvenait-il en 2017, interrogé à l’occasion du quinzième anniversaire de l’événement.