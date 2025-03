Des monuments illuminés pour sensibiliser à l’endométriose

Des monuments se pareront de jaune le temps d'un soir. L’Hôtel de Ville de Neuchâtel et du Locle, ainsi que le couvert de la gare de La Chaux-de-Fonds s’illumineront le samedi 29 mars pour soutenir la lutte contre l’endométriose. Cette maladie touche une à deux femmes sur 10, soit environ 200'000 femmes en Suisse. De nombreuses actions sont organisées dans le but de « faire sortir l’endométriose de l’ombre, et encourager la recherche », détaille un communiqué de la Ville de Neuchâtel diffusé ce jeudi. L’association S-Endo, organisatrice de la 6e Endomarche à Lausanne, sera présente le 28 mars de 10h à 17h dans le hall de l’hôpital Pourtalès. Elle sera aux côtés de l’équipe de gynécologie du Réseau hospitalier neuchâtelois, avec un stand d’information et de sensibilisation. /comm-cob