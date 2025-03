Le joggeur de 19 ans serait décédé de causes naturelles

Un jeune joggeur a perdu la vie à Chez-le-Bart, mercredi 12 mars. Le jeune homme s'était retrouvé coincé sous un véhicule conduit par un chauffeur de 87 ans. Néanmoins, les investigations médico-légales menées par le Centre universitaire de médecine légale à Lausanne (CURML) ont révélé que le décès est dû à des causes naturelles, liées à diverses pathologies physiques, et non des suites d'un choc avec le véhicule sous lequel il a été retrouvé.

Dans leur communiqué, la police neuchâteloise et le Ministère public précisent « l'hypothèse selon laquelle le jeune homme était décédé sur le chemin avant tout contact avec le véhicule semble donc se confirmer. » Une instruction pénale est en cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits. /comm-mlm